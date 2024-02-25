قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الصفقة الاستثمارية لمشروع «رأس الحكمة» حل عبقري للأزمة، مشيرًا إلى أنه كان يحلم باستغلال الساحل المصري على البحر المتوسط بالصورة الأمثل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الساحل المصري أجمل من التونسي 1000 مرة، لكن التونسي يستقبل السياحة على مدار العام؛ بسبب وجود ألعاب مائية وترفيهية تجذب الزوار.

ونوه بأن مصر أهدرت سواحلها بالقرى السياحية المغلقة معظم أيام السنة، قائلًا إن «رأس الحكمة» المشروع الأول الذي يضع السياحة نصب عينه، كما أنه يضمن استمرار التدفق الدولاري للدولة.

وأشار إلى أن «المشروع لن يحل أزمة طارئة فقط، لكنه يتيح تدفقًا دولاريًا على مدار العام، ويساهم في تشغيل مئات الآلاف من الشباب، ويضيف للقدرة السياحية المصرية».

وشدد على أهمية توفير الخدمات الترفيهية للسياح في تلك المناطق، مقترحًا أن تتولى الشركات المديرة للفنادق الكبرى مهمة تطوير وتأهيل القرى السياحية، بما يضمن في النهاية تحقيق الجميع لمكاسب.