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واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤٢ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ٨ مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٩٢ شهيدا و١٢٣ إصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٢٩٦٠٦ شهداء و ٦٩٣٧٣ إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ورفعت إسرائيل من تهديداتها لرفح جنوب قطاع غزة.

وقال بنيامين نتنياهو إنه سيدعو الكابينت للاجتماع الأسبوع المقبل للمصادقة على خطة الحزب بالمدينة التي تضم نصف سكان القطاع.

وقصف جيش الاحتلال منزلا مخلى وسط مدينة رفح ما أدى لدمار واسع في المنزل والمنازل المجاورة.

كما قصفت طائرات الاحتلال أرضاً فارغة على الشريط الحدودي مع مصر.

وارتقى ثمانية شهداء نتيجة قصف الاحتلال منزلا لعائلة شاهين وسط رفح جنوب قطاع غزة.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من رفح.

• خان يونس

وواصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية في مخيم خان يونس والحي الياباني غرب المدينة.

وارتقى شهيدان جراء قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين قرب أبراج طيبة وثالث نتيجة قنص برصاص قوات الاحتلال في شارع 5 غربي خان يونس.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتمكن المواطنون من نقل جثامين ثلاثة شهداء إلى المشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس بعد تعذر نقلهم لمشفى ناصر المحاصر.

• وسط القطاع

ودمرت طائرات الاحتلال مسجد التوحيد في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة ما أدى لاستشهاد اثنين من المواطنين.

وارتقى اربع شهداء وعدد من الجرحى في استهداف مربع سكني غرب منطقة الحساينة بالنصيرات وسط قطاع غزة

وتعود المنازل لعائلة قرمان ومطر

وقد دمرت بالكامل.

• غزة والشمال

وارتقى أربعة شهداء وجرحى بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة قشقش في شارع الشيماء داخل بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال مستودع أدوية زراعية وأجهزة كهربائية في بيت لاهيا شمال غزة واندلاع حريق كبير في المكان.

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة كالي في حي الصبرة، كما قصفت طائرات الاحتلال مفرق السرايا وسط المدينة.

وارتقى شهيد وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الشعف شرق مدينة غزة.

وأدّت غارة للاحتلال الإسرائيلي على معصرة دلول بجانب مسجد صلاح الدين في حي الزيتون بغزة إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

ووصل شهيدان وعدد من الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي في منطقة الشاطئ شمالي غربي غزة.

وانتشل مسعفون جثماني شهيدين من حي الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية حي الصبرة شرقي مدينة غزة.