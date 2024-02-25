بيع رصاصة من مسدس اُستخدم في قتل جون لينون بمزاد علني

من المقرر أن تباع رصاصة أُطلقت من المسدس الذي اُستخدم في قتل جون لينون في نيويورك عام 1980 في مزاد في مدينة نيوكاسل أبون تاين يوم الخميس القادم، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى 2000 جنيه إسترليني (2500 دولار).



وتتولى دار أندرسون وجارلاند للمزادات ببيع التذكار نيابة عن عائلة بريان تايلور، وهو شرطي بريطاني خدم مع قوة نورثمبريا الإنجليزية.

وقد سُمح لتايلور بإطلاق النار من السلاح خلال زيارة قام بها عام 1984 إلى قسم شرطة نيويورك. وتعرض هو نفسه لإطلاق نار أثناء سفره في سيارة شرطة خلال الزيارة، وكاعتذار تم اصطحابه لزيارة متحف صغير للشرطة حيث كان يتم الاحتفاظ بالمسدس.

وقالت دار المزادات، في بيان على موقعها على الإنترنت، إنه "هناك سُمح لتايلور بإطلاق النار من السلاح الذي انطلق منه الرصاص الذي أصاب أحد أفضل نجوم الموسيقى وأكثرهم شهرة، جون لينون. وتم استرداد الرصاصة والخرطوشة وتقديمهما إلى تايلور كهدية. وقام تايلور بتركيبهما وتعليقهما على جدار مكتبه طوال الفترة المتبقية من حياته المهنية".

وذكرت دار المزادات أن الأسرة قررت أنه يتعين نقل القطعة إلى معجب آخر بمغني البيتلز.

ويقضي قاتل لينون، مارك ديفيد تشابمان، البالغ من العمر الآن 68 عاما، عقوبة السجن مدى الحياة.