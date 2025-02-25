حماس: على الوسطاء التحرك الفوري لوقف انتهاك إسرائيل لاتفاق غزة

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دعت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الوسطاء للتحرك الفوري لوقف انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار وإلزامها بتنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط به، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة معا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في اليوم 37 بالتزامن مع رفض الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت حركة حماس أنه لا حديث عن المرحلة الثانية أو تمديد الأولى إلا بالتزام الاحتلال بما عليه من استحقاق.

وأشارت إلى أن الاحتلال أوقف الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة بموافقة أمريكية وعطل البروتوكول الإنساني.

وشن الطيران الحربي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية غارتين على رفح جنوب القطاع بداعي استهداف ارض أطلق منها صاروخ وسقط داخل القطاع.