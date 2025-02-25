مؤتمر الحوار الوطني السوري يشدد على وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة

شدد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري على وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة وإصدار إعلان دستوري وتشكيل مجلس تشريعي مؤقت .

وأكد البيان الختامي، الصادر اليوم الثلاثاء وتضمن 18 بندا، الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن .

وأدان البيان التوغل الاسرائيلي في الأراضي السورية ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

كما شدد البيان على حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون والإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية ، وضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل وتشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد.

ودعا البيان إلى تعزيز الحرية واحترام حقوق الإنسان،وترسيخ مبدأ المواطنة ".

وأكد البيان على تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق ، والتعايش السلمي بين مكونات الشعب السوري وتحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.

ودعا البيان إلى إطلاق عملية التنمية الاقتصادية وإلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإصلاح الموسسات العامة ومشاركة منظمات المجتمع المدني وتطوير النظام التعليمي ودعم ثقافة الحوار .

وانطلق اليوم في دمشق مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة اكثر من 600 شخصية سورية بعيدا عن الاحزاب والكتل السياسية.