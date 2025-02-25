وفاة 5 أطفال حديثي الولادة في مستشفى بقطاع غزة نتيجة البرد القارس

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أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، صباح الثلاثاء، بوفاة 5 أطفال حديثي الولادة في مستشفى أصدقاء المريض بغزة؛ نتيجة موجة البرد القارس.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، وفاة 3 أطفال بسبب البرد الشديد في قطاع غزة، فيما وُصفت حالة آخرين بالخطيرة، بحسب ما أكّدته مصادر صحية في غزة، الليلة الماضية.

ويعاني أهالي قطاع غزة من انعدام المأوي والعلاج بفعل عدوان الاحتلال على القطاع، وعدم وجود وسائل التدفئة بسبب شح الوقود، في ظل موجة قطبية شديدة البرود.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في اليوم 37 بالتزامن مع رفض الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

وشن الطيران الحربي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية غارتين على رفح جنوب القطاع بداعي استهداف ارض أطلق منها صاروخ وسقط داخل القطاع.

وأصيب اثنان من المواطنين إثر إلقاء قنبلة عليهم من مسيرة إسرائيلية بالقرب من مدرسة القادسية بتل السلطان غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل مستشفيات القطاع سبعة شهداء (شهيدان جديدان، وانتشال خمسة شهداء)، إضافة إلى 6 جرحى.