ارتفاع عدد المواليد في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ 15 عاما خلال 2025

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن عدد المواليد في كوريا الجنوبية ارتفع بأسرع وتيرة منذ 15 عاما خلال عام 2025، حيث ارتفع معدل الخصوبة إلى 8ر0 لأول مرة منذ أربعة أعوام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات وزارة البيانات والاحصاء أظهرت أن 254500 رضيع ولدوا العام الماضي، بارتفاع بنسبة 8ر6% أو ما يعادل 16100 مقارنة بعام 2024.

وتمثل إحصاءات 2025 تسجيل أعلى زيادة منذ 2021، ونمو للعام الثاني على التوالي.

وسجل معدل الخصوبة 8ر0 بارتفاع بواقع 05ر0 مقارنة بعام 2024، مرتفعا لهذا المستوى لأول مرة منذ أربعة أعوام.

وأرجعت الوزارة ارتفاع عدد المواليد إلى زيادة حالات الزواج واستمرار ارتفاع عدد النساء في الثلاثينات من عمرهن، وهى الفئة العمرية الرئيسية للإنجاب، منذ 2021.

وقالت بارك هيون جيونج، إحدى مسؤولي الوزارة " عدد حالات الزواج ارتفع للشهر الـ21 على التوالي من أبريل 2024 إلى ديسمبر الماضي، حيث تزوج الأشخاص الذين كانوا فد أرجأوا خطط زواجهم بسبب جائحة كورونا".

كما أشارت إلى وجود تغير ملحوظ في التوجه الاجتماعي نحو الولادة، حيث أظهر أحدث استطلاع للوزارة عام 2024 زيادة الأشخاص الذين يعتزمون إنجاب أطفال بعد الزواج مقارنة بعامين سابقين.

وفيما يتعلق بمعدل الخصوبة، توقعت بارك أن يبقى أعلى من مستوى 8ر0 هذا العام، وأن يرتفع إلى 1 خلال عام 2031.