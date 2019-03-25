مسؤولون عسكريون روس يصلون فنزويلا لإجراء مباحثات بشأن صناعات الدفاع

ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، أن مسؤولين عسكرين روس وصلوا فنزويلا لإجراء مباحثات بشأن التعاون في مجال صناعات الدفاع.

ويشار إلى أن روسيا تعد أحد أقوى الداعمين لحكومة فنزويلا المحاصرة بالأزمات، حيث إنها قدمت مليارات الدولارات لكاراكاس خلال الأعوام الماضية.

وفي ظل نقص الأغذية والأدوية، أصبح اقتصاد فنزويلا، الذي يعتمد على النفط، على حافة الانهيار، مما دفع المواطنين للخروج في مظاهرات حاشدة.

وقال مصدر دبلوماسي لم يرغب في الإفصاح عن هويته لوكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء: "لا يوجد أمر غامض حول الزيارة الروسية".

ونقل عن المصدر القول أن روسيا وفنزويلا: "بينهما عدد من العقود التي يتم تنفيذها، وتشمل عقود في مجال التعاون العسكري والتقني".

كانت شركة كلاشينكوف الروسية لصناعة الأسلحة قد أعلنت عن خططها لبدء تجميع بنادق ايه كيه-103 الهجومية في مصنع في فنزويلا بحلول نهاية هذا العام، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 25 ألف بندقية.

وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن طائرتين عسكريتين روسيتين، وهما طائرة شحن عسكري من طراز انتونوف 124 وطائرة ركاب من طراز إيليوشن 62، وصلا فنزويلا وعلى متنهما 100 شخص.

ويبدو أن العلاقات بين روسيا ورئيس فنزويلا نيكولاس مادورو تحسنت بصورة أكبر هذا العام، بعدما أعلن زعيم المعارضة المدعوم من أمريكا خوان جوايدو، تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في يناير الماضي، في إطار محاولته لتغيير نظام الحكم.

ويحظى جوايدو، الذي يطالب بإجراء انتخابات جديدة، بدعم عدة دول أوروبية ودول بأمريكا اللاتينية، في حين تعد روسيا والصين من أقوى داعمي مادورو.