الصحة الإماراتية: 85 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الاصابات لـ 333 حالة وشفاء 7

أعلنت الإمارات تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد وتماثل 7 إصابات للشفاء التام، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة 333 حالة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية عن المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات فريدة الحوسني قولها إنه تم رصد 85 حالة جديدة مصابة بفيروس كوفيد 19، منهم 7 من مواطني الإمارات بالإضافة لجنسيات أخرى مختلفة، فيما تخضع كافة الحالات للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة.

وكشفت الحوسني عن شفاء 7 حالات جديدة، غادرت جميعها المستشفى، بعد تعافيهم التام من المرض، وحصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

وأكدت الحوسني أهمية الاستمرار في بقاء كافة المواطنين والمقيمين بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية المعلنة.

وثمنت تعاون ودعم واستجابة الأفراد والمؤسسات لحملة "خلك في البيت" مؤكدة أهمية الاستمرار بها ونشر الوعي بشأنها وبشأن الإرشادات الصحية الوقائية.