كوريا الجنوبية واليابان تؤكدان إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين

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أكدت كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين في البحر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في أحدث تجاربها الصاروخية.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة بالجيش الكوري الجنوبي، بأنه تم إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى من بلدة هامجو الكورية الشمالية، وقطعا مسافة 450 كيلومترا على ارتفاع 60 كيلومترا.

وأضافت الهيئة أن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تحللان بيانات المقذوفين بالتفصيل.

كما أكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أيضا أن المقذوفين كانا صاروخين باليستيين.

وقال سوجا، إن اليابان قدمت "احتجاجا شديدا" بعد أن أطلقت بيونج يانج الصاروخين باتجاه بحر اليابان، وأكد أن طوكيو "تدين بشدة" هذا العمل.

وأضاف سوجا في مؤتمر صحفي أن "هذا الإطلاق يهدد السلام والاستقرار في بلادنا والمنطقة بأسرها وأنه يمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية والهيئة الكورية الجنوبية أن الصاروخ الأول أطلق في الساعة 22:06 بتوقيت جرينتش والثاني قبيل الساعة 22:30 بتوقيت جرينتش.

وكانت السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية أقرتا في وقت سابق أمس الأربعاء، بأن بيونج يانج أطلقت صاروخي كروز قصيري المدى باتجاه الصين في البحر الغربي صباح الأحد الماضي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.

ووصف تقرير بصحيفة "واشنطن بوست" الاختبار الصاروخي بأنه يمثل "أول تحد من جانب (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونج أون للرئيس الأمريكي جو بايدن".