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شكري: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يرحبان بالمشاركة في مفاوضات سد النهضة

سد النهضة 2020
سد النهضة 2020
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 1:23 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 1:23 ص

- القوى العظمى تدرك أننا وصلنا لمرحلة بالغة الأهمية في ملف سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن القوى العظمى بالعالم تدرك أن الدول الثلاث وصلت إلى مرحلة بالغة الأهمية في ملف سد النهضة، موضحًا أن هناك تفاعلًا كبيرًا من قبل هذه الأطراف في دفع جهود التسوية والتوصل إلى اتفاق.

وأضاف شكري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أنه من الواضح أن مواقف هذه القوى موضوعية، ذاكرًا أنها تسعى إلى التوصل لاتفاق في ملف سد النهضة.
ولفت إلى أن "مصر تواصلت مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ووجدت منهم ترحيبا للمشاركة في مفاوضات سد النهضة".
وتابع: «سنستكشف مدى فعالية جهود هذه القوى من خلال مواصلة الاتصالات، وتشجيع هذه الأطراف على اتخاذ مواقف اتضح أنها موضوعية».

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