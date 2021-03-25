احتجاجات يسارية في برلين والشرطة تعتزم الاستعانة بـ1100 فرد

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أعلنت الشرطة الألمانية، صباح اليوم الخميس، أن التيار اليساري في برلين قام باحتجاجات ضد إخلاء حانة تابعة لهذا التيار.

وقال متحدث باسم الشرطة، اليوم أن مظاهرة شارك فيها نحو 400 شخص سارت عبر حي كرويتسبرج بالعاصمة برلين في الصباح.

وبحسب الشرطة، اشتعلت نيران في سيارات فارهة في أنحاء برلين خلال الليل. وأضافت الشرطة أنه يتم فحص وجود صلة بذلك مع احتجاجات التيار اليساري، لافتة إلى أنه ليس هناك معترف بهذه الأفعال حتى الآن، ولكن الشرطة أكدت أن المكتب المحلي لمكافحة الجرائم في برلين يجري تحقيقات في الأمر حاليا.

وجاء في تصريحات متحدثة باسم الشرطة أنه كان تم تسجيل 12 مظاهرة لليوم الخميس.

وأضافت أن الشرطة أرادت الاستعانة بما يصل إلى إجمالي 1100 شخص من أفرادها.

وتم الإعلان على الإنترنت عن "أعمال مقاومة لامركزية" للتيار اليساري في جميع أنحاء برلين.

ويشار إلى أن عقد الإيجار الخاص بالحانة "مويتراي" (أي تمرد) قد انتهى.