افتتاح مبنى مدارس النيل بمدينة أسوان الجديدة بحضور مجدي يعقوب

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم، مبنى مدارس النيل بمدينة أسوان الجديدة.



جاء ذلك بحضور البروفسيور السير الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مركز مجدي يعقوب بأسوان لجراحات وأبحاث القلب، والعميد طارق الباز رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للإدارة التعليمية والعضو المنتدب، والدكتورة أمانى الفار مديرة وحدة شهادة النيل الدولية والمدير التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، بجانب حنان ثابت مدير مجمع مدارس النيل الدولية، بالإضافة إلى المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، وعبد الكريم لطفي مجير مديرية التربية والتعليم، فضلاً عن أسر وأولياء أمور الطلاب والقيادات المجتمعية.



رحب اللواء أشرف عطية بإقامة مدارس النيل المصرية على أرض أسوان باعتبارها تمثل نموذجاً متميزاً لتحسين مستوى وجودة التعليم بإستخدام الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة بهدف خلق جيل قادر على التعامل مع معطيات العصر، ويتواكب مع التطور العلمى والتكنولوجى المستقبلي.



وأكد المحافظ أن العالم مع صباح كل يوم يشهد كل جديد وحديث في ظل السموات المفتوحة وأجيال التطبيقات الإلكترونية المتلاحقة فى جميع مناحي الحياة.



من جانبه، أعرب السير مجدى يعقوب عن سعادته بوجود هذا المستوى من التعليم على أرض محافظة أسوان متمثلاً فى مدارس النيل، ليمثل ذلك إضافة جيدة وهامة لمنظومة التعليم، مقدماً تهنئته لأبناءه بهذا الصرح التعليمى الجديد.