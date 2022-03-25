سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: مجلس الأمن نجح في عزل روسيا

أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أن مجلس الأمن الدولي نجح في عزل روسيا.

وقالت جرينفيلد -في مقابلة مع قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة- "إن القرار الذي تم اعتماده بأغلبية ساحقة مهم لأنه دعا إلى توصيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأوكراني، وأيضا أقر بأن سبب الأزمة الإنسانية في أوكرانيا هو روسيا".

وأضافت أنه كان هناك تصويت في مجلس الأمن حول القرار الإنساني الروسي، وامتنع عن التصويت 13 دولة، لافتة إلى أن بلادها دائمًا تتشاور مع الصينيين لتشجيعهم على إدانة الأفعال التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا.

وأكدت أن ما تفعله روسيا ضد مبادئ الأمم المتحدة وضد ميثاق الأمم وهو هجوم على سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، وذلك لا يصدر من دولة عضوة في مجلس الأمن مثل روسيا.

وأشارت إلى أن الصين لم تدن أفعال روسيا بل وقفت إلى جانب روسيا فيما يسمى بالقرار الإنساني وامتنعت عن التصويت في عدة مرات لإدانة روسيا، مؤكدة أن للصين دور محوري في التأثير على روسيا.

وقالت: "نحن نشجع الصين لإعادة روسيا إلى طاولة المفاوضات بعقلية منفتحة لإنهاء الحرب، فالنساء هن ضحايا الحروب سواء في اليمن وسوريا وأثيوبيا وأوكرانيا، ونحن نحاول مساعدتهن بأقصى ما لدينا".

وعن تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، أوضحت: "أن كثير من الدول تشعر الآن بالعواقب، لأنها تعتبر أوكرانيا سلة خبزها وذلك للكثير من الدول، حيث تحصل الدول من 50 إلى 80% من قمحها من أوكرانيا ولا يستطيعون الحصول عليه بسبب الحرب".

ودعت جرينفيلد الجميع إلى إدانة روسيا، وتوصيل رسالة بأن ما تفعله غير مقبول ويجب وقف فوري لإطلاق النار وسحب قواتها.