مصرع وإصابة أسرة 5 أفراد بينهم أطفال في حادث تصادم بالشرقية

لفظت طفلة، أنفاسها الأخيرة، فيما أصيبت شقيقتها التوأم ووالديها وشقيقتها الصغر بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميني باص في طريق ديرب نجم – الزقازيق بالشرقية.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم في طريق ديرب نجم – الزقازيق، بين سيارة ملاكي وسيارة ميني باص.

أسفر الحادث عن مصرع الطفلة حور هشام ال، 5 سنوات، وإصابة شقيقتها التوأم حياء، 5 سنوات، وشقيقتهما الصغرى صدرة، 3 سنوات، ووالدهم هشام ال، 34 سنة، ووالدتهم بدر م، 34 سنة، بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة في الجسد.

جرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات الطبية، والتحفظ على جثة المتوفاة في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بدفن الجثة.