صحة المنيا: بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال الأحد المقبل

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن البدء في تنفيذ فعاليات الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بالمجان الأحد القادم 27 مارس الجاري، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث تستهدف الحملة الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات وذلك في الفترة من 27 وحتى 30 مارس 2022.
قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة القومية ضد شلل الأطفال تأتي ضمن مجهودات الدولة ووزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من شلل الاطفال، مشيراً إلى استعداد المديرية بمختلف إداراتها وأجهزتها المعنية لتنفيذ الحملة، وتجهيز كافة مستلزمات العمل بمشاركة مشرفي الطب الوقائي بالمديرية والوزارة.
من جانبه ، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي، انه تم تجهيز 2828 فريق لتنفيذ الحملة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة للوصول إلى المستهدف من الحملة ، كما تم عقد عدة اجتماعات مكثفة لمناقشة كافة الاستعدادات والتحضير لتنفيذ الحملة علاوة على تنفيذ تدريب للقوى البشرية المشاركة في الحملة من مشرفين وفرق التطعيم وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة ، ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم.