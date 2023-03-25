كوريا الجنوبية تطلب تسليم رجل أعمال هارب من الجبل الأسود

طلبت وزارة العدل الكورية الجنوبية، تسليم كوون دو هيونج من مونتينجرو (الجبل الأسود)، بعد اعتقال هيونج، الهارب، المشارك في تأسيس شركة "تيرافورم لابس"، التي تعتمد على تقنية التعاملات الرقمية "بلوك تشين"، هناك في وقت سابق هذا الأسبوع.



غير أنه لم يتضح ما إذا كان سيتم إرساله إلى كوريا الجنوبية، حيث إن رجل الأعمال "31 عاما"، الذي تلاحقه الفضائح، متهم أيضا في الجبل الأسود، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم السبت.



وبعد مثوله أمام المحكمة في الجبل الأسود، وجهت اتهامات له بالتزوير.



ووجه ممثلو الادعاء في نيويورك ثماني اتهامات، بما في ذلك عمليات احتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في السلع والتآمر.



كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد اتهمت كوون وشركته "تيرافورم لابس" الشهر الماضي، بالتزوير، بينما بدأت الشرطة في سنغافورة تحقيقا أيضا ضده.