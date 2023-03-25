هيئة الدواء: الإفطار على مشروب يحتوي على الكافيين يسبب الضرر والالتهاب بجدار المعدة

قدمت هيئة الدواء المصرية، بعض النصائح لمستخدمي الكافيين خلال شهر رمضان.

وتناولت النصائح ما يلي:

- تنظيم استهلاك الكافيين خلال شهر رمضان المبارك؛ لتجنب أية آثار جانبية مزعجة ترتبط بهذا الأمر.

- تجنب الإفطار على مشروب يحتوي على مادة الكافيين؛ حيث إن مادة الكافيين تؤدي إلى إفراز عصارة المعدة؛ ما يسبب الضرر والالتهاب بجدار المعدة، ويفضل استبداله بالتمر عند الإفطار (٢-٣ تمرات)؛ لأن التمر يمد بالاحتياج من السكر اللازم للجسم، وخصوصاً المخ، وله العديد من الفوائد الصحية.

- الحرص خلال شهر رمضان على شرب كمية كبيرة من الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالمياه، مثل الحساء والفواكه والخضروات الطازجة بين الإفطار والسحور.

وأكدت الهيئة أنه قد يكون رمضان الوقت المناسب للبدء بالحد من استهلاك الكافيين، في حال عدم القدرة على التوقف الكامل.