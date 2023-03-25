صحة كفر الشيخ: فحص 650 حالة ضمن قافلة طبية مجانية بقرية المنشلين

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية المنشلين، بمركز قلين، حيث تردد عدد كبير من أهالي القرية على القافلة للانتفاع بكل الخدمات الطبية.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وخالد كشك، رئيس مجلس مركز ومدينة قلين، ومتابعة الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ650 من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 12 تخصصًا بـ11 عيادة (باطنة، أطفال، جلدية، عظام، وجراحة عامة، ورمد، نسا، تنظيم أسرة، ومسالك، وأنف وأذن وحنجرة).

فيما تم تقديم كل الخدمات مجانًا من فحوصات طبية، ومعمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء بالمجان، فضلًا عن تقديم خدمات الإحالة إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها أضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة شملت العيادات المتنقلة المشاركة "5 عيادات، وعيادة تنظيم الأسرة"، بالإضافة لخدمات الفحوصات الطبية المتنقلة (معمل دم - معمل متوطنة - أشعة متنقلة)، وخدمات التثقيف والإرشاد الصحي، وخدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر)، فضلًا عن تحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال الفحوصات إلى أقرب مستشفى.

فيما قال الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، إن أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية، توجهت بالشكر والتقدير لكلٍ من الإدارة الصحية بقرية المنشلين، والمجلس المحلي لمركز ومدينة قلين، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز وتكاتف أدوارهم وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة للأهالي.