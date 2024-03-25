 لوحة تذكارية لحادث يخت سياحي إيطالي تؤكد تورط أجهزة تجسس سرية - بوابة الشروق
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لوحة تذكارية لحادث يخت سياحي إيطالي تؤكد تورط أجهزة تجسس سرية

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 6:31 م | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 6:31 م

كشف تقرير نشر، اليوم الاثنين، في صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، أن لوحة تذكارية أزيح الستار عنها مؤخرا لأربعة أشخاص لقوا حتفهم، في حادث انقلاب يخت سياحي في بحيرة ماجيوري الإيطالية، في مايو الماضي، تؤكد تورط أجهزة تجسس سرية.

وبحسب التقرير ، تكرم اللوحة ضابطين في المخابرات الإيطالية لقيا حتفهما في حادث تحطم اليخت.

ويقول الشرح المكتوب على اللوحة: "لقد فقدوا حياتهم في 28 مايو في مياه بحيرة ماجوري أثناء قيامهم بنشاط عملياتي قيق مع هيئات أجنبية حليفة". ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان عميل سابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد قد لقي حتفه في الحادث.

وانقلب اليخت السياحي وعلى متنه 23 شخصا في بحيرة ماجوري، ثاني أكبر بحيرة في إيطاليا، مايو الماضي خلال عاصفة شديدة.


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