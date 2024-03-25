حماس ترحب بقرار مجلس الأمن: مستعدون للانخراط في عملية تبادل أسرى مع إسرائيل فورا

مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في غزة بعد امتناع أمريكا عن التصويت



رحّبت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بدعوة مجلس الأمن الدولي اليوم لوقف فوري لإطلاق النار، مؤكدة ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية كافة من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها.



وأكدت في بيان لها، مساء الاثنين، استعداد الحركة للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً؛ تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.



وفي سياق نص القرار، شددت على أهمية حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي تتمكن من دفن الشهداء الذين بقوا تحت الركام منذ شهور.



ودعت مجلس الأمن للضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار، ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعب فلسطين.



وجددت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي.



وأعربت عن تقديرها لجهود الأشقاء في الجزائر وجميع الدول في مجلس الأمن التي ساندت وتساند شعب فلسطين، وتعمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الإسرائيلية.



وبعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).



والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.



ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.