 شرطة سنغافورة تبحث عن سائق هارب أصاب شخصين من المارة بسبب السرعة العالية - بوابة الشروق
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شرطة سنغافورة تبحث عن سائق هارب أصاب شخصين من المارة بسبب السرعة العالية

د ب أ
نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 1:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 1:28 ص

أعلنت الشرطة السنغافورية اليوم الأحد أنها تبحث عن سائق سيارة ارتكب حادث اصطدام وهرب في مدينة جيلانج السنغافورية.

وذكرت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية اليوم أن شريط فيديو للحادث نُشر على حساب مجموعة " إس جي رود فيجيلانت " على فيسبوك، أظهر السيارة وهي تنطلق على طول طريق به صفوف من المتاجر على كلا الجانبين، عندما اصطدمت باثنين من المشاة كانا يعبران الطريق.

وأوضحت الصحيفة أن الاصطدام أدى إلى دفع الشخصين المارين إلى أعلى في الهواء قبل أن يرتطما بالأرض، وشوهد أحدهما ملقى بلا حراك في منتصف الطريق. وتظهر اللقطات - التي صورتها كاميرا بالزجاج الأمامى لسيارة أخرى - السيارة التى ارتكبت الحادث وهي تبطئ سرعتها قليلا قبل تنطلق مسرعة بعد الحادث .

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