من هو اللواء خالد خليفة حفتر الرئيس الشرفي الجديد للنادي الإسماعيلي؟

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منح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، الرئاسة الشرفية إلى اللواء ركن خالد خليفة حفتر، قبل انطلاق مباراة الدراويش مع أهلي بنغازي الودية.

ولعب الإسماعيلي مع أهلي بنغازي على ملعب شهداء بنينا، ضمن احتفالات الدراويش بمئويته التاريخية، بالإضافة إلى تكريم اللاعب ونيس خير.

وحرص مجلس إدارة الإسماعيلي على منح اللواء ركن خالد خليفة حفتر قبل انطلاق المباراة التي يستعد من خلالها الإسماعيلي لمباراتي دور الـ32 ببطولة كأس مصر في نسخته الجديدة.

وشهدت مباراة الإسماعيلي ضد أهلي بنغازي، تكريم اللاعب ونيس خير الدولي السابق نجم الفريق في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، بإقامة مباراة اعتزال له أمام الدراويش.

من هو اللواء خالد خليفة حفتر؟

اللواء خالد خليفة حفتر هو نجل المشير خليفة حفتر قائد القيادة العامة للجيش الليبي.

ورقى حفتر نجله لرتبة اللواء العام الماضي، وذلك بعدما قرر إنشاء رئاسة أركان الوحدات الأمنية كوحدة عسكرية تبعيتها للقيادة العامة، وتكليف نجله خالد الذي كان آمر «اللواء 106 مجحفل» كقائد للرئاسة الجديدة.

وترأس اللواء خالد خليفة حفتر وفد الجيش الليبي في مباحثات عسكرية وأمنية مع الولايات المتحدة وأطراف أخرى في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف.

ومن المعروف أن اللواء خالد خليفة حفتر هو أحد أبرز الداعمين لنادي أهلي بنغازي حيث حرص مرارا على حضور مباريات وتدريبات الفريق، وتكفل بشراء بعض اللاعبين، وله شعبية جارفة بين جماهير النادي الليبي.