إيهاب جلال يكشف رسالة محمد صلاح له بعد إقالته من تدريب المنتخب

كشف إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، عن رسالة محمد صلاح، نجم ليفربول، له بعد إقالته من تدريب الفراعنة بعد مسيرة استمرت لـ 3 مباريات فقط.

قال إيهاب جلال في تصريحات لإذاعة «أون سبورت»:" لم أندم على هذه التجربة التي يتشرف بها أي مدرب، خاصة وأنها تكليف، لكنها لم تستمر طويلا".

أضاف إيهاب جلال:" فزنا على غينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، ووعدت بتطوير الأداء بعد معسكر يونيو، لكن الأداء كان هزيلا أمام إثيوبيا، وتلقينا هزيمة مستحقة لأسباب عديدة لا تتعلق بالملعب فقط، لكني أتحمل المسؤولية".

أكد إيهاب جلال:" توقعت رحيلي بعد الخسارة أمام إثيوبيا بنتيجة (0-2)، كنت أشعر أن مباراة كوريا الجنوبية الودية (4-1) ستكون الأخيرة له، لذا حجزت تذاكر السفر إلى أمريكا قبل رحلة كوريا".

أوضح إيهاب جلال:" لم أحصل على أي حماية من مسؤولي اتحاد الكرة، رغم أن اتفاقنا كان طويل الأمد، لإحداث تطوير شامل في الكرة المصرية".

تطرق إيهاب جلال للحديث عن علاقته بإيهاب جلال، قائلًا:" عانى محمد صلاح من الإصابة أثناء المعسكر، واتفق معي على خوض مباراة غينيا فقط، وعدم اللعب أمام إثيوبيا وكوريا الجنوبية، كي يحصل على راحة".

تابع إيهاب جلال:" الجماهير تنتظر من صلاح فعل كل شيء، لكنه في النهاية لاعب داخل فريق، والانتقادات التي يتعرض لها صلاح مصدرها لاعبون تفوق عليهم في تجربة الاحتراف".

أتم إيهاب جلال:" محمد صلاح تفاعل مع خبر إقالتي، ووجه لي رسالة عبر الهاتف، قائلا: ألم أخبرك؟".