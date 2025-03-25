الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة بينهم سيدة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 25 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من الخليل رهينة، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، ونابلس، ورام الله، وقلقيلية، والقدس، فيما يواصل الاحتلال عدوانه في محافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة.

ومن الجدير ذكره أنّ قوات الاحتلال تنفذ عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني الممنهجة في كل مدن ضفة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد حرب الإبادة، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.