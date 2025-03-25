توقعات بفرض رسوم جديدة على تحويل الأموال عبر تطبيق إنستاباي بداية من أبريل المقبل

من المزمع أن تنتهي فترة الإعفاء من الرسوم على تطبيق إنستاباي يوم الأحد المقبل، وتوقعت مصادر بدء فرض رسوم على تحويل الأموال عبر تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» مطلع شهر أبريل المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي المصري لن يقوم بتجديد الإعفاء على تطبيق إنستاباي، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد التسعير الجديد لخدمات تحويل الأموال حتى الآن.

وكان البنك المركزي قد قرر في ديسمبر الماضي مد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات التي تتم عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستاباي" لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، اعتبارًا من 1 يناير 2025، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وفق رؤية مصر 2030.

كما وافق حينها على تمديد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات المرتبطة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد عبر القنوات الإلكترونية (مثل الإنترنت والموبايل البنكي) بالعملة المحلية.

وشمل القرار أيضًا الإعفاء الكامل من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستاباي".

وحدد البنك المركزي الحد الأقصى للمعاملة الواحدة على تطبيق إنستاباي بـ 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لقيمة المعاملات اليومية على التطبيق إلى 120 ألف جنيه.

ويبلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملات الشهرية عبر تطبيق إنستاباي 400 ألف جنيه.