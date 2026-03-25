سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلقت فعاليات حملة "شارع منظم.. رصيف آمن" بالإسماعيلية؛ لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط بالشوارع، والتي تستمر لمدة شهرين، برعاية اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية.

وشهد حي أول بمدينة الإسماعيلية انطلاق أولى فعاليات الحملة لرفع كل الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة، بمنطقة الإفرنج، ميدان مصطفى كامل، شارع الحرية، شارع الإمام علي، محطة القطار، شارع النهضة، وشارع التحرير.

وشملت إزالة زيادات 28 كشكا مخالفا وإشغالات المقاهي، وتم التحفظ على 25 ثلاجة للمشروبات إلى جانب أدوات الإشغالات، ورفع 30 حالة إشغال طريق بمعرفة الحي، وكل ما يعيق حركة المواطنين ويؤثر على السيولة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشهد مركز ومدينة القنطرة غرب حملة مكبرة بشارع التحرير، أسفرت عن رفع 130 إشغالا تعيق حركة المواطنين وتؤثر على السيولة المرورية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الحملات تُنفذ ضمن خطة متكاملة لإعادة الانضباط إلى الشارع، موضحا أهمية الحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة وعودة رونقها المميز، بما يحقق راحة المواطنين ويضمن حقهم في استخدام الأرصفة والطرق بشكل آمن.

وأشار حسب الله إلى استمرار تنفيذ الحملات بشكل دوري في جميع الأحياء والمراكز، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى وتحقيق بيئة حضارية تليق بأبناء الإسماعيلية.