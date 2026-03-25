انتشار مكثف لفرق الصرف الصحي لرفع مياه الأمطار وسط الإسكندرية

كثّفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعمالها بمنطقة وسط، من خلال متابعة مستمرة وعمليات مكثفة لكسح وشفط مياه الأمطار؛ بهدف منع تراكمها والحفاظ على السيولة المرورية.

وشهدت شوارع المنطقة، انتشارًا واسعًا لسيارات الشفط وفرق الطوارئ، حيث جرى التعامل الفوري مع تجمعات المياه، إلى جانب متابعة دقيقة لحالة الطرق والمحاور الرئيسية على مدار الساعة.

وأجرى المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية لتفقد أعمال الفرق المنتشرة بنطاق وسط المدينة؛ للاطمئنان على كفاءة التشغيل وجاهزية المعدات، مؤكدًا ضرورة سرعة الاستجابة خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافات مرورية.

وأشار قنديل، إلى أن الشركة تعمل بكامل طاقتها على مدار 24 ساعة، وفق خطة انتشار مدروسة تستهدف النقاط الساخنة الأكثر عرضة لتجمع المياه، مع استمرار التنسيق بين غرف العمليات والفرق الميدانية لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

وأشاد بجهود العاملين وفرق الطوارئ المنتشرة في الشوارع، مؤكدًا أن العمل يتم بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، والحد من آثار موجة الطقس غير المستقرة التي تشهدها المحافظة.