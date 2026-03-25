جامعة طنطا تظهر لأول مرة في تصنيف QS للموضوعات في تخصص الكيمياء

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن ظهور الجامعة لأول مرة في تخصص الكيمياء ضمن تصنيف "QS" البريطاني للتخصصات لعام 2026، حيث جاءت في الفئة (601–700) عالميا، والمركز التاسع محليا، كما واصلت الجامعة حضورها المتميز في تخصص الطب، محققة الفئة (601–650) عالميا، والمركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية، ما يعكس التطور المستمر في الأداء الأكاديمي والبحثي، ويؤكد نجاح الجامعة في تعزيز تنافسيتها محليا ودوليا.

وأكد الدكتور رئيس الجامعة أن "ظهور جامعة طنطا لأول مرة في تخصص الكيمياء واحتلالها الفئة (601–700) عالميا، مع مواصلة ظهورها المتميز في تخصص الطب ضمن الفئة (601–650) عالميا، يعد طفرة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو العالمية"، مشيرا إلى أن هذا التقدم هو نتاج عمل مؤسسي مدروس.

وأوضح أن الجامعة تبني استراتيجية شاملة تضع ملف التصنيفات الدولية على رأس أولوياتها من خلال دعم البحث العلمي النوعي والابتكار، وتطوير البيئة البحثية لزيادة معدلات النشر الدولي في المجلات ذات التأثير العالي، علاوة على تعزيز الشراكات الدولية من خلال التوسع في عقد الاتفاقيات العلمية مع الجامعات العالمية المرموقة لتبادل الخبرات وتعزيز التبادل الطلابي والأكاديمي.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى أسرة الجامعة، مثمنا الجهود المخلصة التي بذلها أعضاء هيئة التدريس والباحثون، كما خص بالشكر وحدة التصنيف الدولي بالجامعة وفريق التصنيف بالكليات، الذين عملوا بدقة واحترافية على رصد وتحليل البيانات وإبراز نقاط القوة في الأداء المؤسسي للجامعة.

بدوره، أوضح الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات والبحوث، أن تصنيف QS العالمي للتخصصات لعام 2026 يُعد من أكبر الإصدارات التي أطلقها التصنيف حتى الآن، إذ يضم هذا العام 55 تخصصا دقيقا موزعة على خمسة مجالات أكاديمية رئيسية، ويشمل أكثر من 1900 مؤسسة تعليمية حول العالم، من بينها أكثر من 300 مؤسسة ظهرت لأول مرة في التصنيف، بما يعكس اتساع قاعدة التنافس الأكاديمي على المستوى الدولي.

ويُعد تصنيف QS للتخصصات من أبرز التصنيفات العالمية المتخصصة في تقييم الجامعات، حيث يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية تختلف أوزانها النسبية بحسب طبيعة كل تخصص، وتشمل: السمعة الأكاديمية، وسمعة الخريجين لدى أصحاب العمل، ومتوسط الاستشهادات العلمية لكل ورقة بحثية، ومؤشر H-Index، إلى جانب شبكة التعاون البحثي الدولي.