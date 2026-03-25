معهد الأورام: استقبال 1159 حالة بالعيادات الخارجية اليوم الأربعاء

أعلن عميد معهد الأورام، الدكتور محمد عبدالمعطي، استقبال العيادات الخارجية بمستشفيات المعهد القومي للأورام اليوم الأربعاء إجمالي عدد 1,159 مريضا تشمل 816 مريضا بعيادات المعهد بفم الخليج و343 مريضا بعيادات مستشفى الثدي بالتجمع وذلك رغم ظروف الطقس غير المستقرة في هذا اليوم.

وأوضح عبدالمعطي، أن جميع العيادات الخارجية بفم الخليج استقبلت 185 مريضا بعيادة الأطفال و373 مريضا بعيادات طب الأورام، و119 بعيادة الجراحة و97 بعيادة علاج الألم، و11 بعيادة التخدير، و13 بعيادة الأسنان، و15 بعيادة التغذية العلاجية و3 بعيادة المبادرات الرئاسية للكشف المبكر.

وأضاف: بينما استقبلت العيادات الخارجية بمستشفى الثدي بالتجمع 266 مريضة بعيادات طب الأورام، و25 مريضة بعيادة الجراحة، و15 بعيادة التخدير: 15، وتم عرض 37 مريضة على اللجنة الطبية متعددة الاختصاصات.



وأكد تقديم العلاج الكيميائي والموجه في غرف علاج اليوم الواحد بفم الخليج لعدد إجمالي 238 مريضا، 75 طفلا، و163 كبار بالإضافة إلى 145 مريضة بمستشفى الثدي بالتجمع.

واستطرد: استمرت الأقسام الداخلية والرعايات والعمليات، وأقسام المعامل والأشعة التشخيصية والعلاجية في تقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية لمئات المرضي كالمعتاد.