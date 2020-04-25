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وزير الرياضة السعودي يوجه الشكر لرينارد

محمد مجدي
نشر فى : السبت 25 أبريل 2020 - 11:04 م | آخر تحديث : السبت 25 أبريل 2020 - 11:08 م

وجه عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي الشكر للفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر بعد إعلانه تخفيض راتبه بعد توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وغرد بن تركي عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»:" شكرا لك يا مدرب على مبادرتك لأنك نموذج يحتذى به لجميع الرياضين".

وأضاف:" مشاركتك في الجهود ضد كوفيد – 19 تحظى بتقدير كبير مع أطيب التمنيات لك يا صديقي والبقاء في أمان".

وكان رينارد قد أعلن اليوم عبر حسابه الشخصي على تويتر تخفيض رابته كمساهمه منه في محاربة فيروس كورونا.

وكتب رينارد عبر حسابه:" قررت المشاركة في دعم إدارة الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي، لقد بادرت بهذه المباردة من أجل دعم الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا".


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