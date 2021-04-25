مخرج مسلسل «موسى» عن الهجوم على مشهد إسماعيل ياسين: تسرع الناس بالحكم غريب

علق المخرج محمد سلامة على الهجوم ضد مسلسل "موسى" بسبب مشهد للكوميديان الكبير الراحل إسماعيل ياسين في الحلقة الـ12، والذي اعتبره البعض يتضمن اساءة بالغة متعمدة للفنان الراحل، إذ أظهره المشهد في صورة متدنية لشخص يتهرب من سداد قيمة ما قام بشرائه.



وكتب سلامة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلا: "أنا مقتنع إن شغلتي مخرج، وإن مكان الرد بيبقي داخل العمل مش على فيسبوك، وإن تسرع الناس بالحكم على الأشياء غريب، ولعجائب القدر إن على لسان الشخصية صاحبة الأزمة قال (لما تحب تحاسب حاسب)".



"موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.





