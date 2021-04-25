ريم مصطفى بعد اكتشاف مقلب «رامز عقله طار»: أنت مريض ولازم تتعالج

حلت الفنانة ريم مصطفى، ضيفة على رامز جلال، في الحلقة الـ 13 من برنامجه «رامز عقله طار»، الذي يعرض على فضائية «mbcمصر»، مساء اليوم الأحد.

وبعد تخطي جميع مراحل البرنامج واكتشاف المقلب، انفعلت الفنانة ريم مصطفى لتقول لرامز: «أنت إنسان مريض ولازم تتعالج».

وتابعت: «جسمي كله بيترعش»، ليرد عليها رامز أنه لا يستطيع أخذ نفسه، فتعقب: «إنشالله عنك ما خدته».

وعن أكثر شيء أخافها أثناء تنفيذ المقلب، قالت: «أول ما المركبة فتحت ولقيت إن إحنا علينا.. أنا مش مقتنعة أن البتاعة دي بتتحرك من مكانها»، متابعة: «النطة وحشة أوي»، ليرد عليها رامز: «أنت هتندخلي التاريخ وهيبقى ليكي أدوار في الأكشن».

وبعد أن هدأت، غنت مع رامز أغنية البرنامج، ليلقي بها رامز مرة أخرى في المسبح.