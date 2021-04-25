تايلاند تُسجل 2438 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المُستجد في تايلاند، 2438 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حصيلة الإصابات 55 ألفا و460 حالة.

وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - أن البلاد سجلت 11 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 140 وفاة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من الجائحة بلغ 30 ألفا و566 متعافيا، وهو ما يمثل 6ر57% من إجمالي عدد المصابين، بعدما تماثل 377 مريضاً للشفاء التام في آخر 24 ساعة.

كان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم المركز، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.