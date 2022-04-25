 ارتفاع اليورو 0.5% مقابل الدولار فى بورصة سيدنى مدفوعا بأنباء فوز ماكرون - بوابة الشروق
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ارتفاع اليورو 0.5% مقابل الدولار فى بورصة سيدنى مدفوعا بأنباء فوز ماكرون

د ب ا
نشر في: الإثنين 25 أبريل 2022 - 7:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 أبريل 2022 - 7:50 ص

 ارتفع سعر اليورو أمام الدولار الأمريكى في التعاملات المبكرة في سيدني / الاثنين بالتوقيت المحلى / بعد أنباء فوز إيمانويل ماكرون على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن اليورو ارتفع بواقع 5ر0 بالمئة ليصل إلى 0844ر1 .

وتقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل حاسم على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان وسيعاد انتخابه رئيسا لفرنسا وفقا لتوقعات محطتي "فرانس 2" و "تي إف 1" بعد انتهاء الجولة الأخيرة من التصويت مساء اليوم الأحد.

وحصل ماكرون على نحو 58% من الأصوات مقارنة بـ 42% للوبان، بحسب توقعات استطلاعات الرأي عقب انتهاء التصويت .

وينظر إلى ماكرون على أنه استفاد من رغبة الجمهور في الاستقرار والسياسات الوسطية في مواجهة الحرب في أوكرانيا.

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