تقارير: بليند يرحل عن بايرن ميونخ عقب الموسم الجاري

ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أن المدافع الهولندي دالي بليند بصدد الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بنهاية الموسم.

وذكرت شبكة "سكاي" التليفزيونية أن القرار اتخذ بالفعل، بينما ذكرت صحيفة "بيلد" أنه ينتظر اتخاذ القرار النهائي، لكن من غير المرجح أن يستمر بليند ضمن صوف الفريق البافاري.

وكان بايرنم ميونخ قد ضم بليند، مدافع أياكس الهولندس السابق، في سوق الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم، وذلك بعد أن تعرض لوكاس هيرنانديز لإصابة خطيرة في الركبة في نوفمبر الماضي خلال مشاركته مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022 في قطر.

لكن بليند شارك لمدة 157 دقيقة فقط مع بايرن، وذلك في سبع مباريات في البوندسليجا ومباراة واحدة في كأس ألمانيا.