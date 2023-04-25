أكرم حسني يروج لمسرحية «حتى لا يطير الدكان» بفيديو كوميدي لأبطالها في السعودية

روج الفنان أكرم حسني اليوم الثلاثاء، لمسرحية "حتى لا يطير الدكان"، المقرر عرضها غدا الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل على المسرح العربي بمدينة جدة السعودية، بفيديو كوميدي لأبطال المسرحية.



وقد ظهر في الفيديو -الذي نشر بموقع "إنستجرام" اليوم- أبطال المسرحية يكشفون فيه عن شخصياتهم في المسرحية بشكل ظريف أثناء تحضيراتهم وبروفاتهم في مدينة جدة، وكتب أكرم حسني: أنا قمر الدين.. مستنيكم من 26 إلى 29 أبريل على المسرح العربي بجدة.. مسرحية حتى لا يطير الدكان".



ويعد هذا العرض الثاني للمسرحية في السعودية وذلك بعدما حققت نجاحا كبيرا أثناء عرضها الأول في موسم الرياض.



وتدور المسرحية الكوميدية حول "قمر الدين" الذي ورث عن والده محل أدوات كهربائية، ويقع في حب "زبدة" التي يتنافس عليها الجميع، ويقف الثري رجب طيوبة عائقا بينهما، وما إن يكتشف قمر الدين سر الدكان، حتى تنقلب الأحداث رأسا على عقب ليخوض مغامرة مليئة بالمخاطرة.



يشارك في بطولة المسرحية درة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، وإسماعيل فرغلي، قصة أمير طعيمة وإخرج محمد أوتاكا.