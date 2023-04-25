التضامن تتابع فعاليات تدشين المرحلة الثانية لمشروع تطوير منازل قرية الدير في الأقصر

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات تدشين المرحلة الثانية لمشروع تطوير منازل قرية الدير بمدينة إسنا في جنوب محافظة الأقصر، ضمن الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



ويستهدف المشروع، إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية لمنازل قرية الدير إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي انتهت إلى تطوير 160 وحدة سكنية.



وامتدت التدخلات الاجتماعية والاقتصادية والمساعدات النقدية والعينية بقرية الدير وبمحافظة الأقصر، لخدمة ما يزيد على 33 ألف نسمة من خلال توفير خدمات طبية في مجالات متعددة، وإحلال وتجديد شبكة مياه الشرب، وتوصيل شبكة جديدة لجميع منازل نجع الفوال، وتوفير خدمات الصرف الصحي وإنشاء شبكة صرف صحي جديدة وإنشاء محطة رفع لخدمة 15 ألف نسمة، ضمن جهود تحسين جودة حياة الأسر والحرص على التوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين، بحسب بيان للوزارة.



ومن جانبه، أكد محمد حسين الجبالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن المشروع الذي يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "إي أف جي هيرماس" للأعمال الخيرية، تضمن إنشاء أكاديمية العلماء الصغار والمتخصصة في تعليم الأطفال بطريقة "المنتسوري"، وأول حضانة بها قسم خاص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج في الأقصر، ضمن جهود المؤسسة في المساهمة في تطوير التعليم في قرى مصر.



وأوضح "الجبالي"، أن مبنى أكاديمية العلماء الصغار يعد من المشروعات الخضراء الذكية، ويدار من خلال محطة للطاقة الشمسية، وترفع الأكاديمية الوعي بين أبناء نجع الفوال والمناطق المجاورة لها بطرق التعليم الخاصة الحديثة، والتي تقدم بالمجان بما يؤدي إلى الاستثمار في الأجيال الصاعدة، وبما يتيح لهم فرص التأهيل والتدريب للإلحاق بسوق العمل فيما بعد، مما شجع الأمهات لإلحاق أطفالهن بفرص التعليم والتدريب لشعورهن بالفارق الكبير في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإدراكية.



وتنفذ الأكاديمية، برامج تدريبية خاصة بتعليم وتنمية مهارات الأطفال ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم على أيدي مدربين متخصصين، بما يضمن تعليم الطرق الخاصة بتفعيل مسارات الوعي لدى الأطفال، وتنمية طرق التعايش مع البيئة المحيطة.



ونجحت سلسلة التدريبات التي يتم تنفيذها بالأكاديمية في مجال تنمية مهارات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في تخريج العشرات من المتخصصات في التعامل مع تلك الحالات؛ لسد العجز في المدربين المتخصصين في التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على مدار 4 سنوات منذ افتتاح الأكاديمية في عام 2019.



ويضم مركز أكاديمية العلماء الصغار، قسم المنتسوري وقسم ذوي الإعاقة، وفصول تعليمية ويجري عمل تقييم للطفل، ووضع جدول خاص به وفق قدراته.





