 مرشح المعارضة التركية يتعهد بإعادة السوريين في غضون سنتين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مرشح المعارضة التركية يتعهد بإعادة السوريين في غضون سنتين

المرشح التركي المعارض في الانتخابات الرئاسية كمال كليتشدار أوغلو
المرشح التركي المعارض في الانتخابات الرئاسية كمال كليتشدار أوغلو
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 8:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 8:24 م

تعهد المرشح التركي المعارض في الانتخابات الرئاسية كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الثلاثاء، بإعادة اللاجئين الذين فروا من الحرب في سوريا المجاورة خلال السنتين القادمتين، إذا فاز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة الشهر المقبل.

وقال كليتشدار أوغلو أمام تجمع للناخبين في مدينة إسكي شهر بوسط الأناضول: "سنرسل أشقاءنا وشقيقاتنا السوريين إلى بلادهم خلال سنتين على أقصى تقدير".

ولم يوضح كيفية تنفيذ خطته الطموحة، وشدد خبراء في وقت سابق على أنه لا يعتبر من الأمور القانونية إجبار السوريين، الحاصلين على الحماية المؤقتة في تركيا، على العودة لوطنهم.

وجاءت تصريحات كليتشدار أوغلو، وسط مشاعر عداء متزايدة ضد اللاجئين في تركيا، التي تكافح بالفعل في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقال كليتشدار أوغلو: "ماذا يفعل 3.6 مليون سوري في بلادنا؟"، مشيرا إلى البطالة المتنامية في تركيا، وحذر رغم ذلك من "العنصرية" ضد السوريين.

وعادة ما يلقي كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، باللائمة على الرئيس رجب طيب أردوغان، وتعهد بإصلاح العلاقات مع الأطراف الإقليمية، بما في ذلك سوريا.

وتشير أحدث الاستطلاعات إلى أن السباق بين كليتشدار أوغلو والرئيس الحالي أردوغان سيكون محموما في انتخابات 14 مايو.


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