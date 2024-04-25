البنتاجون يطالب بإجراء تحقيقات شاملة بشأن المقابر الجماعية في غزة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم، إن التقارير عن مقابر جماعية في قطاع غزة مقلقة للغاية، وينبغي إجراء تحقيقات شاملة بشأنها.

وأضاف البنتاجون، أنه لا تزال لديه "هواجس" بشأن كيفية شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية. والأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة انتشال 51 جثمانا إضافيا من المقبرة الجماعية المكتشفة في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس جنوب غزة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 334، فيما تنصل جيش الاحتلال الإسرائيلي من المسئولية عن الواقعة.

ومنذ الإعلان عن المقابر الجماعية المكتشفة بخان يونس، تصاعدت الإدانات والدعوات الدولية للكشف عن الملابسات، إذ قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه "يشعر بالذعر" من تدمير مستشفى ناصر والشفاء في قطاع غزة والتقارير عن وجود مقابر جماعية هناك.

ودعت جمهورية جنوب إفريقيا المجتمع الدولي إلى إطلاق تحقيق عاجل وشامل في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مستشفيي "ناصر" و"الشفاء" بعد انسحاب جيش الاحتلال منهما، وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة.