الهلال الأحمر الفلسطيني: لا توجد بيئة صالحة للحياة في قطاع غزة

نفى المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة الدكتور بشار مراد، وجود بيئة صالحة للحياة في القطاع، متوقعا انتشارا كبيرا للأمراض المعدية بين صفوف النازحين، خاصة تلك التي تنتقل عبر الجهاز التنفسي، وكذلك الأمراض المعدية.

وقال في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الخميس، إن القطاع الصحي أمام كارثة وأزمة حقيقية تهدد فئات الكبار في السن والأطفال، مشيرا إلى الانتشار الواسع لمرض الكبد الوبائي في معظم مخيمات النازحين؛ جراء الاكتظاظ الكبير داخلها، وقلة المياه، وعدم وجود الكهرباء لحفظ المواد الغذائية.

وحذر من تدهور الأوضاع الصحية للمرضى بحالات مزمنة والمصابين جراء نقص المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية، ما يصعب الحصول على الخدمات الصحية، لافتا إلى افتتاح مقار طبية لتقديم الخدمات للمواطنين بالحد الممكن.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ202 على قطاع غزة.

وأعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34 ألفًا و305 شهداء، و77 ألفًا و293 إصابة.

وقالت إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وصل منها للمستشفيات 43 شهيدًا و64 إصابة.

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم»