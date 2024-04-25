قال خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ المعهد يعمل حاليا عبر نطاق بحثي على تجربة زراعة البن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الخلاصة» على قناة «المحور»، مساء الخميس، أنّ المعهد لا يترك شيئًا دون العمل عليه ليكون قادرًا على زراعة أية منتجات في ظل التغيرات المناخية الراهنة.

وأوضح أنّ زراعة البن لا تزال في نطاق بحثي في المرحلة الحالية، ذاكرًا أنّه لا يتم حسم هذا الملف في ظل عدم ثبات التغيرات المناخية في مصر.

وأكد أن إدخال محصول جديد للعمل عليه في الدولة أمرٌ يتطلب استقرارًا في المناخ، ويكون هناك إنتاج ثابت مع تجربة الأمر في المحطات البحثية، بما يقود إلى تحديد إمكانية زراعته من عدمه.

وذكر أن البحوث التي يتم إجراؤها حاليا لا تقتصر على البن، لكنّها تشمل أيضًا محاصيل أخرى بينها تلك التي تمت زراعتها في الهند.

وشدد على أنه لا يتم الإعلان عن أي محصول إلا عند استقرار ووضوح الأمر بشكل كامل، موضحا أن الصور التي تم تداولها لزراعة البن هي في محطة بحثية بمنطقة القناطر الخيرية.