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كاراجر: محمد صلاح ظهر ظلا لنفسه هذا الموسم

محمد ثابت
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 12:13 ص | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 12:13 ص

انتقد جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول، محمد صلاح، نجم الريدز، وأدائه مع الفريق في الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه بعيد جدا عن مستواه.

قال جيمي كاراجر في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب مباراة ليفربول وإيفرتون:" لقد ظهر محمد صلاح ظلًا لنفسه هذا الموسم، إنه أحد عظماء ليفربول، لكنه كان بعيدًا جدًا عن مستواه".

أضاف:" هذا الصيف ولأول مرة قد يحتاجون إلى طرح أسئلة حول مستقبل محمد صلاح مع الفريق".

ابتعد ليفربول عن حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي بخسارة قاسية على يد الجارد الغريم اللدود إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بهدفين دون رد، في المباراة التي شارك فيها صلاح كاملة لكنه ظهر بعيدا للغاية عن مستواه.


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