تامر عاشور وأحمد سعد يجتمعان بحفل غنائي بالإمارات في يونيو المقبل

يستعد المطربان تامر عاشور وأحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم، داخل صالة الاتحاد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك يوم 29 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يقدمان خلال الحفل باقة من أشهر أغانيهم الدرامية والحزينة من بين القديم والحديث.

وشاركت الشركة المنظمة للحفل عبر صفحتها على موقع «انستجرام»، بوستر الحفل، معلقة: «انضموا إلينا في الـ29 من يونيو لحضور حفل استثنائي يجمع بين السوبر ستارز أحمد سعد وتامر عاشور لأول مرة في أبوظبي معًا في صالة الاتحاد، لا تفوتوا هذه التجربة واحصلوا على تذاكركم الآن من خلال الرابط في البايو».

يذكر أن تامر عاشور يستعد لإحياء حفل غنائي، يوم 4 مايو المقبل، على مسرح أرينا بالكويت تحت عنوان «ليلة العمر»، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيه الجديدة التي طرحها قبل موسم رمضان.