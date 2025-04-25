تحطم طائرة للشرطة التايلاندية في البحر ومقتل 5 أشخاص على متنها

تحطمت طائرة صغيرة تابعة للشرطة التايلاندية في البحر بالقرب من بلدة ساحلية شهيرة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل كانوا على متنها، بحسب مسؤولين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الملكية التايلاندية أرتشايون كرايثونج إن الطائرة كانت تقوم بطلعة تجريبية للتحضير للتدريب على المظلات في منطقة هوا هين قبل أن تتحطم في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة.

ولم يفصح المسؤولون حتى الآن عن طراز الطائرة ، لكن يبدو أن الصور من مكان الحادث تظهر طائرة من طراز فايكنج دي إتش سي-6 توين أوتر. وقالت إدارة العلاقات العامة في مقاطعة براتشواب كيري خان إن الطائرة تحطمت بالقرب من مطار هوا هين.

وتُظهر الصور أن الطائرة سقطت في البحر على بعد حوالي 100 متر من الشاطئ. وبدا جسم الطائرة مشطورا إلى نصفين.

وأضاف أرتشايون أن جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة هم رجال شرطة. وكان قد قال في بادئ الأمر إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الحادث وتوفي شخص واحد في المستشفى، لكنه عدل لاحقا حصيلة القتلى إلى خمسة، قائلا إن رجل الشرطة الذي تم إرساله إلى المستشفى ظل في حالة حرجة ولكنه على قيد الحياة.

- هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية م