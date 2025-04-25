استمرت احتفالات الأوبرا بأعياد الربيع، وشهد الدكتور علاء عبدالسلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، أمسية فنية لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، تحت إشراف أماني السعيد رئيس الإدارة المركزية للموسيقى العربية واحتضنها مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

وتحت لافتة كامل العدد ووسط مشاعر البهجة الممتزجة بالإبداع تغنى نجوم الفرقة ياسر سعيد، محمد الخولى، ندى غالب، آلاء أيوب، نعمة عصمت، محمد حسن جمعة، يمنى حسن وأيمن مصطفى بنخبة مختارة من مؤلفات زمن الفن الجميل كان منها الورد جميل، الربيع، القلب معاك، قلبي دليلى، في قلبى غرام، ليا عشم وياك يا جميل، كنا نتلاقى، أنا بعشقك، موعود، مليش أمل في الدنيا، عيون القلب، قارئة الفنجان، عيناك ليال صيفية كما عزفت الفرقة في مستهل الحفل موسيقى نبتدى منين الحكاية.

جاء الحفل استمرارا لخطط دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى مشاركة جمهورها مختلف المناسبات إلى جانب السعى لتحقيق رسالة تنمية وتطوير الوعي من خلال الإبداع الفني.