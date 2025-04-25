وفاة طيار في حادث تحطم طائرة تجريبية قبل عرض جوي بولاية فيرجينيا

قال مسؤولون أمريكيون إن طيارا كان يستعد لعرض جوي قادم على متن طائرة تجريبية توفي يوم الخميس عندما تحطمت الطائرة في قاعدة عسكرية في ولاية فيرجينيا الساحلية.

وتحطمت الطائرة المدنية قبل الظهر بقليل أثناء هبوطها في قاعدة لانجلي يوستيس المشتركة في هامبتون، حسبما قال مسؤولو القاعدة في بيان صحفي. وكان الطيار هو الشخص الوحيد على متن الطائرة.

ولم يكشف عن هوية الشخص الذي كان يقود الطائرة. وكان الطيار يستعد للمشاركة في العرض الجوي ”القوة الجوية فوق هامبتون رودز“، والذي كان من المقرر إقامته في عطلة نهاية هذا الأسبوع في القاعدة.

وقال قائد قاعدة لانجلي يوستيس المشتركة الكولونيل ماثيو ألتمان في بيان:"لقد فقدنا اليوم صديقا لعائلة قواتنا الجوية، بالنيابة عن فريقنا بأكمله، أود أن أعرب عن عميق تعاطفنا مع عائلة وأصدقاء هذا الطيار الرائع".

وقال المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل في منشور على منصة التواصل الإجتماعي"إكس" إنه "يحقق في حادث تحطم طائرة إم إكس إيركرافت إم إكس إس التجريبية".