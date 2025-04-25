محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد السلاهيب الكبير بالحامول

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من مسجد السلاهيب الكبير بإدارة أوقاف الحامول شرق، بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، والدكتور عبدالصمد عبدالعزيز، مدير إدارة الحامول شرق.

وقامت هذه القافلة الدعوية ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها عقد مقرأة القرآن الكريم للائمة، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور، وعقد لقاء الجمعة للأطفال، وعقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وقد تحدث الجميع بصوت واحد حول موضوع "الأرض المباركة "، وذكروا أن الهدف من هذه الخطبة هو توعية الجمهور بمكانة أرض سيناء المباركة أرض التجلي.