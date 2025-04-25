ترامب: ضغطت على نتنياهو بشأن إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد ترامب، في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، على أن إدارته تهتم بتوفير الغذاء والدواء لسكان قطاع غزة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ومنذ مطلع مارس الماضي، فرضت إسرائيل حصاراً كاملاً على القطاع، مانعة دخول الغذاء والدواء، وسائر الإمدادات الإنسانية والغذائية.

وتسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ عودته إلى الحرب على غزة في 18 مارس، في استشهاد نحو 2000 فلسطيني، وفق بيانات سلطات الصحة في غزة، كما اضطر مئات الآلاف إلى النزوح، وسط احتلال إسرائيل لمناطق واسعة.

كما تجاوز عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023 51 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن إصابة ما يزيد عن 117 ألفاً آخرين.