الرئيس الباكستاني يبدأ زيارة للصين اليوم

يبدأ الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، زيارة إلى بكين اليوم السبت، تستمر أسبوعا، بناء على دعوة من الحكومة الصينية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان إن مباحثات زرداري في بكين ستشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.

وكانت الصين قد اضطلعت بدور في تسهيل استضافة باكستان لمحادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. ومن المتوقع أن يبحث زرداري جهود بلاده لاستضافة جولة ثانية من المحادثات.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن الزيارة تأتي في إطار تقليد مستمر منذ فترة طويلة لتبادل وجهات النظر على مستوى رفيع بين باكستان والصين وتمثل أهمية كبيرة، حيث إنها تصادف الذكرى الـ75 لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وأضافت الوزارة "تعكس (الزيارة) الالتزام العميق من كلتا الدولتين بمواصلة تعزيز الشراكة التعاونية الاستراتيجية في جميع الظروف".



